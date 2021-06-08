Таллинн продлевает льготу на аренду в центре города

Фото: Andras Kralla

Таллиннская горуправа постановила до конца августа в 100-процентном объеме освободить от платы за аренду уличные террасы и в 50-процентном объеме освободить от платы за аренду предприятия, работающие на принадлежащих городу коммерческих площадях.

«Хотя правительство постепенно начало смягчать ограничения, установленные для борьбы с коронавирусной инфекцией, предприниматели еще долгое время будут ощущать негативное влияние, обусловленное пандемией и ограничениями, - сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. - Поэтому мы решили продлить льготы».