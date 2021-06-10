dv.ee • 10 июня 2021 в 13:08
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С завтрашнего дня отменяются многие ограничения

Фото: Andras Kralla

В четверг правительство Эстонии одобрило распоряжение, в соответствии с которым с пятницы будут смягчены общие ограничения для ряда областей деятельности - в том числе, снято ограничение на часы работы заведений. Также будут вновь разрешены круизы между Таллинном и Стокгольмом.

Кроме того, с 1 июля будут смягчены требования к однодневным туристическим поездкам в Эстонию.

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