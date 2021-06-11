Мерили Мику • 11 июня 2021 в 9:29
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От А до Я: как развивать финансовую грамотность ребенка
Лектор Таллиннского технического университета, доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги не только сам занимается инвестированием, но и развивает финансовую грамотность своих детей. Специально для них он создал две отдельных фирмы по управлению активами.
«Детский» инвестиционный портфель - это не просто способ накопить деньги, но и возможность на практике передать ребенку опыт и финансовые знания, которые в школе не преподаются. Инвестирование связано со многими областями: юриспруденцией, налогами, бухгалтерией и предпринимательством, рассказал Лийвамяги в радиопередаче «Час инвестора Тоомаса».
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