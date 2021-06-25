Как инвестировать в биотехнологический сектор

Акции разработчика лекарств от рака Exelixis за пять лет выросли в четыре раза. Фото: Exelixis

Сейчас такие времена, что индексы бьют новые рекорды, а самые популярные акции стали столь дорогими, что в секторе электромобилей уже учтена прибыль, которую компании скорее всего никогда не достигнут. В такой ситуации у консервативного инвестора может появиться естественное желание перейти в более защитный сектор. И неожиданным выбором здесь может стать один из самых авантюрных секторов – разработчики лекарств.

Сектор разработчиков лекарств (или биотехнологий) до сих пор оставался вотчиной трейдеров. Владельцы акций компаний этого сектора, как правило, не получают дивидендов и едва ли могут наслаждаться стабильностью и спокойствием. Львиная доля предприятий тратит больше чем зарабатывает, привлекает дополнительный капитал в любой непонятной ситуации, а в обмен предлагает лишь какие-то далёкие перспективы.