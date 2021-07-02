Каково допустимое количество часов сверхурочной работы?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Существует ли максимальное количество часов сверхурочной работы? Отвечает Инспекция труда.

Читатель спрашивает: Я работаю в ресторане, где этим летом значительно увеличилась рабочая нагрузка, потому что в тот период, когда наш ресторан был закрыт, некоторые сотрудники уволились. Недавно мы взяли несколько новых работников, но они пока проходят обучение. Остальные работники, в том числе и я, должны работать около 50–60 часов в неделю. Разрешено ли это?