Каково допустимое количество часов сверхурочной работы?
Существует ли максимальное количество часов сверхурочной работы? Отвечает Инспекция труда.
Читатель спрашивает: Я работаю в ресторане, где этим летом значительно увеличилась рабочая нагрузка, потому что в тот период, когда наш ресторан был закрыт, некоторые сотрудники уволились. Недавно мы взяли несколько новых работников, но они пока проходят обучение. Остальные работники, в том числе и я, должны работать около 50–60 часов в неделю. Разрешено ли это?
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