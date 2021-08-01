Как получить выходной 1 сентября?

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Обязан ли работодатель предоставить выходной 1 сентября? Поясняет Инспекция труда.

Читатель спрашивает: На нашем предприятии на этой неделе составляют график работы на август. Я хотел уже заранее сообщить работодателю о своем желании взять 1 сентября выходной, так как в прошлом году с этим произошло недоразумение. Мне сказали, что еще слишком рано. Что мне сделать, чтобы быть уверенным в том, что 1 сентября мне предоставят выходной?

Отвечает Кайре Саареп, руководитель отдела превенции Инспекции труда: Закон о трудовом договоре не предусматривает обязанность работодателя предоставлять и право работника получать выходные дни, так сказать, по желанию. Тем не менее на многих предприятиях подобная практика стала хорошей традицией.

Если на вашем предприятии не принято предоставлять выходные дни по желанию и порядок их предоставления не урегулирован, то работник имеет право использовать отпуск по уходу за ребенком при условии, что все его дни еще не использованы и у работника есть хотя бы один ребенок младше 14 лет. О желании использовать отпуск по уходу за ребенком необходимо сообщить не позднее чем за 14 календарных дней в позволяющей письменное воспроизведение форме, например, по электронной почте. Если работник правильно и своевременно подал заявление, то работодатель, как правило, не имеет права отказать. Заявление можно подать и раньше, например, за месяц.