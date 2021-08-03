Как вызвать на предприятие бригаду вакцинации от коронавируса?

В Таллинне запущен проект "скорой помощи вакцинации". Бригаду специалистов, проводящих вакцинацию от коронавируса, можно вызвать для группы людей, превышающей 10 человек. Например, этой услугой могут воспользоваться предприятия, квартирные товарищества, клубы по интересам и т.д.

Фото: Aron Urb

Как рассказала в эфире радио Äripäev руководитель лечебной частью Западно-таллиннской центральной больницы Имби Мокс, группа может быть любой: это могут быть люди, желающие вакцинироваться на дому, предприятие, желающее сделать прививку своим сотрудникам, спортивный клуб или кружок по интересам и т.д. Главное условие - в группе должно быть не менее 10 человек.