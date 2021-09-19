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    Покупка недвижимости: обратите внимание на трассы водоснабжения и канализацию!

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Менеджер по услуге оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер советует – при покупке недвижимости необходимо обратить внимание на трассы водоснабжения и канализацию.

    «В плотно заселенных местах дело обстоит, как правило, проще, обычно по соседству имеются центральные трассы, и нужно узнавать у местного предприятия водоснабжения, каковы условия подключения. Однако есть регионы, где центральные трассы отсутствуют, и используются локальные решения. Там предусмотрительность не помешает», – сказал он.
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