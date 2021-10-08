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    Безалкогольный корпоратив – возможно ли это?

    Устраивая корпоративы, руководитель каждой организации, очевидно, продумывает, сколько алкоголя предлагать на мероприятии, и стоит ли вообще это делать. С одной стороны, нужно обеспечить безопасность работников, с другой, естественно, хочется, чтобы было весело.

    При составлении меню уделите внимание выбору продуктов и блюд, чтобы у людей осталось яркое гастрономическое впечатление.Фото: shutterstock
    Злоупотребление алкоголем в Эстонии – проблема распространённая, и слишком распространено убеждение, что только мы сами отвечаем за свои привычки. Среда, в которой человек принимает свои решения, сегодня слишком благоприятствует алкоголю.
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