Безалкогольный корпоратив – возможно ли это?

Устраивая корпоративы, руководитель каждой организации, очевидно, продумывает, сколько алкоголя предлагать на мероприятии, и стоит ли вообще это делать. С одной стороны, нужно обеспечить безопасность работников, с другой, естественно, хочется, чтобы было весело.

При составлении меню уделите внимание выбору продуктов и блюд, чтобы у людей осталось яркое гастрономическое впечатление. Фото: shutterstock

Злоупотребление алкоголем в Эстонии – проблема распространённая, и слишком распространено убеждение, что только мы сами отвечаем за свои привычки. Среда, в которой человек принимает свои решения, сегодня слишком благоприятствует алкоголю.