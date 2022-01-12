Подсказка

12 января 2022 в 14:42 Поделиться:









В каких случаях можно взять основной отпуск в январе?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: в прошлом году на работе всё было очень срочно, и мне не удалось отдохнуть. Теперь я хочу весь свой отпуск использовать в январе, но работодатель не хочет меня отпускать. Имею ли я право на такой отпуск?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда. Право на основной отпуск действует в течение одного года после окончания календарного года, за который этот отпуск предоставляется. Заработанный за 2021 год основной отпуск можно использовать до 31 декабря 2022 года. Таким образом, в 2022 году работник может использовать основной отпуск как за 2021-й, так и за 2022 год.

Работодатель составляет график отпусков на каждый календарный год и знакомит с ним работников в течение первого квартала, не позднее 31 марта. Чем раньше будет утвержден график отпусков, тем раньше он начнет действовать и тем раньше работники смогут воспользоваться основным отпуском (например, график отпусков можно утвердить в феврале). До этого уйти в основной отпуск можно только по договоренности сторон. Если работник и работодатель не договорились, то, к сожалению, не предоставляется и основной отпуск, даже если попросить его за 14 дней. Это разрешено только для работников, которые по закону имеют право требовать предоставления основного отпуска в удобное для них время.

Такое право имеется:

• у женщин – непосредственно до или после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;

• у мужчин – непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска супруги по беременности и родам;

• у родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до семи лет;

• у родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от семи до десяти лет, – во время школьных каникул ребенка;

• у несовершеннолетних, обязанных посещать школу, – во время школьных каникул.

При этом до утверждения графика отпусков работник может воспользоваться каким-либо другим отпуском (например, учебным, родительским), сообщив о таком своем желании работодателю за 14 календарных дней.