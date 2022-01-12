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    В каких случаях можно взять основной отпуск в январе?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: в прошлом году на работе всё было очень срочно, и мне не удалось отдохнуть. Теперь я хочу весь свой отпуск использовать в январе, но работодатель не хочет меня отпускать. Имею ли я право на такой отпуск?

    Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда. Право на основной отпуск действует в течение одного года после окончания календарного года, за который этот отпуск предоставляется. Заработанный за 2021 год основной отпуск можно использовать до 31 декабря 2022 года. Таким образом, в 2022 году работник может использовать основной отпуск как за 2021-й, так и за 2022 год.
    Работодатель составляет график отпусков на каждый календарный год и знакомит с ним работников в течение первого квартала, не позднее 31 марта. Чем раньше будет утвержден график отпусков, тем раньше он начнет действовать и тем раньше работники смогут воспользоваться основным отпуском (например, график отпусков можно утвердить в феврале). До этого уйти в основной отпуск можно только по договоренности сторон. Если работник и работодатель не договорились, то, к сожалению, не предоставляется и основной отпуск, даже если попросить его за 14 дней. Это разрешено только для работников, которые по закону имеют право требовать предоставления основного отпуска в удобное для них время.
    Такое право имеется:
    • у женщин – непосредственно до или после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;
    • у мужчин – непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска супруги по беременности и родам;
    • у родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до семи лет;
    • у родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от семи до десяти лет, – во время школьных каникул ребенка;
    • у несовершеннолетних, обязанных посещать школу, – во время школьных каникул.
    При этом до утверждения графика отпусков работник может воспользоваться каким-либо другим отпуском (например, учебным, родительским), сообщив о таком своем желании работодателю за 14 календарных дней.

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