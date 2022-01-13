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13 января 2022 в 9:55 Поделиться:









Подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление начнется в Таллинне 17 января

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В понедельник, 17 января, в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания, сообщает столичная пресс-служба.

«Цель пособия – поддержать семьи с низким и средним уровнем дохода при оплате возросших счетов за электричество, газ и отопление. Жители Таллинна смогут подавать ходатайства о частичной компенсации расходов за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов на электричество, газ и отопление заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября, - уточнила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – В Таллинне среди потенциальных получателей пособия несколько десятков тысяч семей, в связи с чем мы наняли для обработки заявлений 13 новых сотрудников районных управ, которые проходят обучение в течение этой и следующей недели. Для обслуживания инфолинии Таллинн дополнительно нанял двоих специалистов».

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств.

Таллинн открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Звонки принимаются по телефону 600 6300. Задать вопросы о компенсации расходов на энергию могут горожане и квартирные товарищества. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

По словам Бешкиной, при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию.

«Это позволит подать ходатайство с наименьшими временными затратами, а также поддержит цели по предотвращению распространения коронавируса. Также призываю горожан, которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя, помочь своим пожилым близким с подачей ходатайства, чтобы уберечь их от риска заражения коронавирусом», - добавила Бешкина.

Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Таким образом, в целях экономии времени при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько месяцев.

Задним числом можно ходатайствовать о компенсации расходов на энергию, с месяца потребления которой прошло менее пяти месяцев.

Пособие будет выплачиваться горожанам или семьям, чей средний нетто-доход ниже медианной зарплаты 2021 года. В текущем году в случае живущего в одиночку человека эта сумма составляет 1126 евро, домохозяйства из двух взрослых человек - 1689 евро, и в случае семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет - 2365 евро.

На основании документов, подтверждающих объем потребления и соответствующие затраты, ходатайствующему будет выплачено пособие в пределах 80 процентов от общей стоимости энергии, которая в случае электричества превышает 12 центов за киловатт-час, газа - 4,9 цента за киловатт-час и отопления - 7,8 цента за киловатт-час.

В прилагаемых к ходатайству о компенсации счетах объем потребления электроэнергии должен быть указан в мегаватт-часах или киловатт-часах; объем потребления газа может быть указан в кубометрах. Если квартирное товарищество при отоплении многоквартирного дома использует электричество или газ, то также можно ходатайствовать о компенсации возросших затрат на электричество и газ, использованных для отопления.

Подтвердить эти расходы можно с помощью счета квартирного товарищества, в котором наряду с бытовым потреблением отдельно указан и объем электричества (в киловатт-часах или мегаватт-часах) или газа (в кубометрах, киловатт-часах или мегаватт-часах), затраченного на отопление квартиры. При необходимости для получения этих документов можно обратиться в квартирное товарищество. Минимальная ставка пособия - 10 евро, максимальная - 500 евро в месяц в расчете на одно заявление.