НТД объясняет: как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру?

Количество клиентов Novaturas выросло на 255%

В прошлом году литовский туроператор Novaturas обслужил на 255% больше клиентов, чем в первый год пандемии, пишет

В прошлом году литовский туроператор Novaturas обслужил на 255% больше клиентов, чем в первый год пандемии, пишет