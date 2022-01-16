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    НТД объясняет: как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Скоро начнется период подачи деклараций о доходах. Налогово-таможенный департамент объясняет, каким образом следует декларировать доход от аренды и платить с него налоги.

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