Как рассчитывается зарплата, если начало рабочей смены выпадает на государственный праздник, а конец – на обычный рабочий день?

Читатель спрашивает: Я работаю по графику. Моя ночная смена начинается 24 февраля в 23:30, а заканчивается 25 февраля в 05:30. Каким образом учитывается мое рабочее время? Я также должен выйти на работу 23 февраля – это сокращенный рабочий день, однако работодатель позволил мне прийти на работу на 3 часа позже, т. е. сократил рабочее время не в конце, а в начале рабочего дня. Работодатель обосновал это тем, что именно на конец рабочего дня у нас запланировано выполнение заказов от клиентов. Разрешено ли это?
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