Подсказка

Алёна Бурова

11 июля 2022 в 7:36 Поделиться:









Если вы предприниматель – заключайте брачный договор

Фото: Vika Zhuyko, Shutterstock

Почему для предпринимателей и инвесторов важно заключать брачные контракты? На этой неделе адвокат LEXTAL Алёна Бурова рассказывает об особенностях управления совместным имуществом в свете недавнего решения Государственного суда.

Государственный суд в своем решении от 22 июня 2022 года разъяснил, как заключение брачного договора может помочь предпринимателю при ведении бизнеса.

Суд обратил внимание на то, что супруги, согласно положениям Закона о семье, должны сообща управлять своим совместным имуществом, в том числе акциями и паями, а также учитывать, что половина этого имущества принадлежит другому супругу, и лучшая финансовая осведомленность не дает одному из супругов права решать за другого, как тому использовать свое имущество. Если же у супругов возникнет спор, то нужно будет доказать, что все действия и решения были между ними согласованы.