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28 июля 2022 в 7:20 Поделиться:









Как правильно выбрать солнечные панели для своего дома?

Солнечная батарея — это устройство, которое напрямую преобразует солнечную энергию в электричество. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Тема солнечных панелей набирает все больший резонанс. Однако при желании установить их в своем доме следует тщательно продумать заранее, какие панели лучше всего подойдут и куда их целесообразно установить. Ответить на эти вопросы поможет Таави Раадик, научный сотрудник Таллиннского технического университета, уже 17 лет занимающийся солнечной энергетикой.

Солнечная батарея — это устройство, которое напрямую преобразует солнечную энергию в электричество. Это преобразование энергии нее сопровождается прямым износом, поскольку отсутствуют движущиеся части. Кроме того, солнечные батареи не производят шума и не загрязняют окружающую среду. «Это настоящее зеленое производство», — подтверждает Раадик. Он сравнивает работу солнечного элемента и обычной батареи: «Когда элемент солнечной батареи находится на солнце, вырабатывается энергия, и он работает в точности как обычная заряженная батарейка, которая выдает энергию. Но если элемент не находится на солнце, он становится разряженной батарейкой». По оценкам, установка солнечных панелей может снизить годовые затраты на электроэнергию почти на 60% — за счет сокращения покупки электроэнергии и продажи в сеть ее излишков. При нынешних ценах на электроэнергию инвестиции могут окупиться менее чем за семь лет.