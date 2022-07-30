Выход на работу после родительского отпуска: права и обязанности работодателя

Читатель спрашивает: до рождения ребенка я работала секретарем на предприятии. Сейчас я хочу снова выйти на работу, однако мне предлагают должность на складе предприятия, где другие условия труда и ниже зарплата. Допустимо ли это?
Отвечает Яана Ваус Мадурейра Сильва, юрист-консультант Инспекции труда
: Если работник выходит на работу из родительского отпуска, работодатель должен предоставить ему или ей занятость на ранее оговоренных условиях – с прежними служебными обязанности, рабочим местом, нагрузкой и оплатой труда. Также работник имеет право воспользоваться всеми условиями труда, которые были улучшены за время его отсутствия. Например, если все работники предприятия получили прибавку к зарплате, то, следовательно, и возвращающийся на работу сотрудник тоже должен получать более высокую зарплату.
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