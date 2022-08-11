  • Поделиться:

    Обязан ли работодатель предоставить выходной по случаю 1 сентября родителю первоклассника?

    Работник и работодатель могут договориться, чтобы 1 сентября у работника был выходной.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: мой ребенок учится в основной школе, и 1 сентября у него будет торжественная линейка. Обязан ли работодатель предоставить мне в этот день выходной, чтобы я мог сопроводить ребенка на линейку?

    Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев: Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику выходной в первый день учебы ребенка. 1 сентября не является объявленным на государственном уровне выходным днем. То есть, если рабочий день работника приходится на день проведения торжественной линейки, работник должен прийти на работу.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    «Страшно осознавать, что мы не можем ничего накопить» Малые предприниматели ломают голову над большими счетами
    Правительство закрывает въезд для граждан России по шенгенским визам, выданным Эстонией
    Минфин: застрявшие в Мууга удобрения невозможно продать эстонским фермерам
    Влияние санкций
    «Евраз» продает свои американские активы
    Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
    Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    «Евраз» продает свои американские активы
    Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
    Металлургический холдинг «Евраз», почти треть акций которого принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, продает свой североамериканский дивизион Evraz North America, сообщает «Коммерсант».
    Все новости для инвесторов
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Эльконд Либман: нарвский танк – это окно возможностей для политиков
    Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    Реформа рынка электроэнергии - что о ней известно, а что пока нет
    Все бытовые потребители с нетерпением ждут обещанной правительственной коалицией реформы рынка электроэнергии, однако у самих продавцов электроэнергии вопросов пока больше, нежели ответов.
    Все бытовые потребители с нетерпением ждут обещанной правительственной коалицией реформы рынка электроэнергии, однако у самих продавцов электроэнергии вопросов пока больше, нежели ответов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение