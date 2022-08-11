Обязан ли работодатель предоставить выходной по случаю 1 сентября родителю первоклассника?

Эльконд Либман: нарвский танк – это окно возможностей для политиков
Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Видимо, только плохой или ленивый политик не воспользуется представившейся возможностью. Вопрос лишь в том, что считать возможностью и, как и почему она представилась, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.