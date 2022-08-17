Сокращается ли рабочий день 19 августа?

Президент Алар Карис: чтобы почтить память павших, танки не нужны, для этого есть могилы
Танк Т-34, стоявший на берегу реки Нарвы, теперь находится в Военном музее, где он является частью истории, перестав быть яблоком раздора. Музей – самое подходящее место для старого танка, считает президент Эстонии Алар Карис.
Танк Т-34, стоявший на берегу реки Нарвы, теперь находится в Военном музее, где он является частью истории, перестав быть яблоком раздора. Музей – самое подходящее место для старого танка, считает президент Эстонии Алар Карис.