Сокращается ли рабочий день 19 августа?

Инвесторы в замешательстве от решения TextMagic

Инвесторы считают, что информация о выплате акционерного капитала TextMagic недостаточно прозрачна. Главный акционер признает, что в интересах ясности следовало бы поступить иначе, но обещает инвесторам хороший рост и дальнейшее распределение акционерного капитала.

Инвесторы считают, что информация о выплате акционерного капитала TextMagic недостаточно прозрачна. Главный акционер признает, что в интересах ясности следовало бы поступить иначе, но обещает инвесторам хороший рост и дальнейшее распределение акционерного капитала.