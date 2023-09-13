Должен ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, который отправляется на срочную военную службу?

Новые модели Apple оставили инвесторов равнодушными

Акции Apple упали более чем на 5% за пять дней, предшествовавших ежегодной презентации новых моделей, в основном потому, что проблемы в китайской экономике могут повлиять на дальнейший спрос и производство.

Акции Apple упали более чем на 5% за пять дней, предшествовавших ежегодной презентации новых моделей, в основном потому, что проблемы в китайской экономике могут повлиять на дальнейший спрос и производство.