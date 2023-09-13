    Должен ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, который отправляется на срочную военную службу?

    Фото: Fly Of Swallow Studio

    Работнику необходимо пройти срочную военную службу. Должен ли я как работодатель сохранить его рабочее место?

    Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Инвестор Тоомас: у меня все самые доходные местные облигации
Каллас в Рийгикогу: мой супруг никогда не вел никаких дел с Россией
Эстония запрещает въезд российских автомобилей, запрет на ввоз личных вещей смягчен
Эпицентр
Как это было: центристы выбрали Кылварта
Победа Михаила Кылварта на съезде Центристской партии была предрешена еще до подсчета голосов.
Победа Михаила Кылварта на съезде Центристской партии была предрешена еще до подсчета голосов.
Все большие материалы
Инвестор
Новые модели Apple оставили инвесторов равнодушными
Акции Apple упали более чем на 5% за пять дней, предшествовавших ежегодной презентации новых моделей, в основном потому, что проблемы в китайской экономике могут повлиять на дальнейший спрос и производство.
Акции Apple упали более чем на 5% за пять дней, предшествовавших ежегодной презентации новых моделей, в основном потому, что проблемы в китайской экономике могут повлиять на дальнейший спрос и производство.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Кылварт пока выиграл сражение
Яанус Карилайд, в последний час отказавшийся от обещания покинуть Центристскую партию в случае победы на выборах ее председателя Михаила Кылварта, может хотя бы временно передохнуть – Кылварт выиграл выборы, но Карилайд сохранил свое место в правлении и возможность маневра в вопросе «уйду-не уйду».
Яанус Карилайд, в последний час отказавшийся от обещания покинуть Центристскую партию в случае победы на выборах ее председателя Михаила Кылварта, может хотя бы временно передохнуть – Кылварт выиграл выборы, но Карилайд сохранил свое место в правлении и возможность маневра в вопросе «уйду-не уйду».
Все мнения
Интервью
Владимир Либман: самый черный сценарий – «привет, родина, мы закрываемся!»
Предложенные поправки к Закону о недрах, предусматривающие радикальный рост платы за аренду государственных земель, ставят под угрозу эстонский экспорт, уверен владелец крупнейшего в стране производителя щебня Владимир Либман.
Предложенные поправки к Закону о недрах, предусматривающие радикальный рост платы за аренду государственных земель, ставят под угрозу эстонский экспорт, уверен владелец крупнейшего в стране производителя щебня Владимир Либман.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект