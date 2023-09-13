Должен ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, который отправляется на срочную военную службу?

Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.