НТД переведет таможенное оформление в новые инфосистемы

Фото иллюстративное.Фото: Liis Treimann

С 1 октября 2023 года Налогово-таможенный департамент (НТД) обновит таможенные услуги по экспорту и транзиту, переведя таможенное оформление выхода в полном объеме в новую информационную систему AES и таможенное оформление транзита в новую информационную систему NCTS.

Новые информационные системы предназначены для использования как экспортерами и перевозчиками, занимающимися международной торговлей, так и таможенными агентствами.
«Новые системы обладают более широкими техническими возможностями, позволяя предприятиям подавать масштабные декларации об экспорте и транзите, что избавит их от необходимости разделять товары на несколько деклараций», – пояснила заместитель генерального директора НТД по таможне Урсула Риймаа, добавив, что для экспорта предусмотрена возможность предъявления товара и подачи деклараций в разных государствах-членах ЕС.
Кроме того, вводится новый порядок выхода для декларирования запасов для морского или воздушного транспорта.
Для введения новых информационных систем в таможенные информационные системы НТД запланирован перерыв в работе систем с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября. Все незавершенные декларации будут перенесены в новые системы. Те предприятия, которые в настоящее время подают декларации в системах Complex и NCTS, не должны ходатайствовать о получении прав доступа для подачи таможенных деклараций в отдельные новые системы, права будут открыты автоматически.
Для развития информационной системы экспорта и транзита Налогово-таможенный департамент получил субсидию из Фонда регионального развития Европейского Союза в размере 1,4 миллиона евро на развитие системы экспорта AES и 1,6 миллиона евро на развитие системы транзита NCTS. Общая стоимость проектов составляет 5,7 миллиона евро.
Разработки проводились в ежедневном сотрудничестве с командой Центра информационных технологий Министерства финансов и предприятиями-разработчиками программного обеспечения Cybernetica AS и Nortal AS.
«Можно сказать, что это самый уникальный сводный проект за последние годы, когда одновременно вводятся столь масштабные информационные системы, важные для государств-членов ЕС и для эстонской таможни», – сказала Риймаа.

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