    Каковы преимущества членства в профсоюзе для работников?

    Иллюстративное фото. Фото: Urbanscape

    Читатель спрашивает: Какие преимущества мне как работнику дает членство в профсоюзе?

    Отвечают Инспекция труда и Центральный союз профсоюзов:

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