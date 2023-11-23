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dv.ee

23 ноября 2023 в 10:42









Ходатайствовать об определении степени тяжести нарушения здоровья стало проще

Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С ноября в среде самообслуживания Департамента социального страхования можно подавать запрос на определение тяжести нарушения здоровья ребенка и лица пенсионного возраста. Упростилась и процедура заполнения ходатайства.

«Теперь бланки предварительно заполнены имеющимися у нас данными о человеке. Кроме того, мы ввели инновационную анкету самооценки для детей и пожилых, чтобы помочь врачам-экспертам лучше понять ограничения на способность действовать и принимать участие в делах, связанные со здоровьем человека. Мы надеемся, что эти изменения помогут людям в процессе подачи заявки и сделают его более удобным для пользователей», – пояснил советник службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Калев Хярк.