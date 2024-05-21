Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома?

Ежегодно происходит множество случаев ущерба в связи с многоквартирными домами – например, протечки труб или кровли, пожары. Для защиты от несчастных случаев квартирное товарищество может заключить договор страхования, но есть ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание, пишет Кюлли Кальдамяэ, менеджер по продуктам по имуществу и техническим рискам предприятий PZU Kindlustus.
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