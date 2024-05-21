    Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома?

    Иллюстративное фото. Фото: Ago Tammik

    Ежегодно происходит множество случаев ущерба в связи с многоквартирными домами – например, протечки труб или кровли, пожары. Для защиты от несчастных случаев квартирное товарищество может заключить договор страхования, но есть ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание, пишет Кюлли Кальдамяэ, менеджер по продуктам по имуществу и техническим рискам предприятий PZU Kindlustus.

    Перед заключением договора страхования правление квартирного товарищества должно убедиться в том, что здание соответствует всем требованиям безопасности – это является договорным обязательством страхователя. Кроме того, в условиях страхования указываются исключения, то есть ситуации, в которых страховщик не обязан выплачивать возмещение независимо от того, виновен ли страхователь в возникновении ущерба или нет.

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