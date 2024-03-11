Подсказка

Яана Сааркоппель

11 марта 2024 в 10:42









Квартира в Испании: долгий путь от мечты до реальной сделки

«На самом деле трудно поверить, что цель, о которой я мечтала несколько лет и которую я записала в начале прошлого года, действительно была достигнута в конце прошлого года», – говорит инвестор Аннели Лооритс. Фото: Erakogu/Raul Mee/Äripäev

Мечта Аннели Лооритс о покупке квартиры в Испании свершилась – в конце декабря прошлого года она получила ключи. Это был долгий и извилистый процесс, но уроки, полученные на этом пути, достойны того, чтобы поделиться ими с другими, говорит она.

«Наша большая мечта сбылась! Теперь у нас есть крошечная квартира в прекрасном средиземноморском городке, где мы можем видеть из окна апельсиновые деревья, усыпанные плодами, и сидеть на солнце в свитере в открытом кафе в конце декабря», – говорит Аннели Лооритс, которая получила ключи от своей испанской квартиры в конце прошлого года.