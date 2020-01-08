Лучшее термобельё для работы и спорта

Основная задача термобелья – в холодных условиях сохранять сухой поверхность кожи любителя активной деятельности. Неважно, занимаетесь ли вы спортом, работаете или катаетесь с детьми на санках.

При выборе тёплого белья учитывают несколько факторов: активность и продолжительность движения, погодные условия, а также личные особенности человека.

Хлопок не подходит!

Самый неудачный выбор нижнего белья – хлопок. Хотя это материал натуральный и не раздражает кожу, но он крайне непрактичен при активном движении в холодное время года. Хлопковая ткань очень долго сохраняет влагу, а если долго ходить во влажной одежде, легко простудиться. Влажное тело охлаждается в 20 раз быстрее, чем сухое!

Мягкое влагопоглощающее бельё

Чтобы не простудиться, кожа должна быть сухой. Этому поможет мягкое быстросохнущее термобельё из уникального синтетического материала, который отводит влагу с тела в следующий слой ткани. Таким образом кожа остаётся сухой, а тело не остывает. Подберите бельё такого размера, чтобы оно плотно прилегало к телу, тогда эффект будет максимальным.

Функциональность

Действительно хорошее бельё функционально, то есть выполняет несколько задач. Различная структура ткани белья выполняет разные функии. Например, в области больших мышц, плеч и поясницы ткань более плотная, для изоляции и поддержки. И наоборот, в областях повышенной потливости (подмышки, спина, грудь, паховая область) более тонкая ткань улучшает вентиляцию. Разные части тела выполняют разные задачи, поэтому нуждаются в соответствующей защите.

Snickers Workweari FlexiWork

Мало швов

Для удобного качественного белья характерен минимум швов. При активном движении в точках соприкосновения тела с одеждой возникает трение, поэтому лучше выбрать бельё без длинных прострочек или со швами в других местах.

Повторяет линии тела

Хорошее бельё эластично, и его покрой соответствует линиям тела. В результате бельё плотно облегает тело и хорошо выполняет свои функции. Хорошее бельё на себе не чувствуешь – оно словно вторая кожа.

Мягкая изнаночная поверхность

Несколько часов активного движения создают экстремальные условия для всего, что соприкасается с кожей. Со временем плохо подобранное белье начинает натирать в самых нежных местах. Этот производитель один из немногих, чью продукцию хвалят еще и за это качество.

Прочность

Бельё Snickers Workweari FlexiWork очень устойчиво как к стирке, так и к износу. Стирайте его при 60 градусах, чтобы избавиться от бактерий, которые не погибают при 30-40 градусах, и спустя годы вы с приятным удивлением обнаружите, что ваше бельё все еще выглядит как новое!

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