Где взять лучшие зимние сапоги?

Любую зиму – морозную или прохладную, снежную или бесснежную, пасмурную и ветреную, лучше всего встретить в лучших теплых, мягких и не скользящих зимних сапогах. Простые советы по выбору очень хороших сапог дадут эксперты, снабжающие представителей даже самых экстремальных профессии, работающих в условиях, где функциональность, прочность и удобство обуви должны отвечать самым высоким требованиям.

Компания Сofra, производитель обуви из Северной Италии с 80-летним стажем, ежегодно продаёт более пяти миллионов пар обуви. Умение Cofra комбинировать натуральные функциональные материалы с современными технологиями позволяет наслаждаться зимой без боязни простуды, дискомфорта замёрзших мокрых ног или падения на скользкой дороге.

До сегодняшнего дня одним из лучших функциональных материалов для изготовления обуви считается натуральная кожа. Зимние сапоги Cofra Odoacre из тщательно отобранной качественной итальянской кожи водостойкие, дышащие, мягкие, эластичные и долговечные. Если добавить сюда современные технологии, такие, как жесткая Cordura®, удобные крепления Boa®, внутренние стельки Cold Barrier™, противоскользящую подмётку из PU/нитриловой смеси, тонкую, но очень тёплую подкладку Thinsulate™, то служит этот комплект эффективно и долго. Напрасно их не называют лучшей зимней обувью.

В этих ботинках есть и защитные элементы: лёгкая и гибкая антипрокольная подошва из текстиля APT и защитный носок ботинка из стекловолокна. Поэтому Cofra Odoarce talvesaapad подойдут и как рабочая обувь, и для активного отдыха, так как ноги будут постоянно надёжно защищены.

Новая система крепления Boa® способствует удобству и безопасности сапог. Никаких болтающихся и путающихся шнурков, и снять или надеть обувь проще, чем когда-либо. Утомительное шнурование, а потом развязывание длинных шнурков осталось в прошлом. Boa® создаёт равномерное натяжение, а снять обувь можно мгновенно.

Крепление Boa® прочно, надёжно и легко в использовании, не ослабевает в течение дня и не раскрывается само по себе. На крепления распространяется гарантия, действующая весь срок службы зимних сапог.

Крепления Boa® на обуви – это знак качества, потому что запатентованные системы разрешается использовать только в той обуви, которая прошла собственные испытания Boa Technology собственных проведенных испытаний и строжайший контроль качества.

Лёгкая, но очень тёплая подкладка Thinsulate™ B600 и находящаяся под ней алюминизированная войлочная часть WinTherm® сохранят тепло ваших ног. Холод, идущий от земли, не попустит стелька Cold Barrier™. Стелька, изготовленная из соединений PU с очень хорошими изоляционными свойствами, антистатична и поддерживает эргономику стопы. Также сапоги протестированы на холодоустойчивость (Cold Insulation Test). Если стандарт допускает после 30-минутного пребывания при -17 °С снижение температуры внутри обуви до 10 °С, то температура в этих сапогах за такое же время снизилась вдвое меньше, всего на 5 °С.

Подмётка Cold Defender™ очень холодоустойчива (до -25 °C), а содержание в её составе нитрила обеспечивает сохранность её отличных качеств даже при низких температурах.

Перечислять функциональные качества зимних сапог Сofra Odoacre можно ещё долго. Эти сапоги – итог 80-летних разработок фирмы, за время которых Cofra ввела новые технологии в развитие обувной промышленности и продолжает эту работу. Таким образом, Cofra предлагает всё более лёгкую, удобную, функциональную и безопасную обувь, не забывая и об ее экологичности.

Прекрасный выбор обуви Cofra в магазинах ТAMREX. TAMREX предлагает качественный товар и хорошее обслуживание.