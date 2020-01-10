Мериносовая шерсть в холода: какая не колется?

Природа решила проблему простуды и потоотделения задолго до того, как об этом задумались мы.

Шерсть – это натуральный функциональный материал с уникальными свойствами, с которым до сих пор не может сравниться ни один синтетический продукт.

Woolpower, более 40 лет производящий в Швеции нижнее бельё и промежуточную одежду из мериносовой шерсти, знает, что такое холода, как предотвратить простуду, как реагирует тело на переохлаждение и как не замёрзнуть в особо затяжные трескучие морозы.

Всем известно, что активное движение на свежем воздухе требует более лёгкой и дышащей одежды, а если приходится долго стоять на месте, нужно одеться потеплее. Но как поступить в ситуации, которая требует и того, и другого? Когда после активного физического движения приходиться долго стоять на месте? Это была задача, поставленная шведской армией, и Woolpower решил её в сотрудничестве с лучшими специалистами.

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Функциональное шерстяное фроте

Решение было найдено в начале семидесятых в виде разработки мериносовой шерстяной ткани фроте Ullfrotte Original. Она прочная, из тонкой мериносовой шерсти с небольшим добавлением синтетики, но самое главное – это воздушная шерстяная ткань.

80% воздуха

Воздух – лучший изоляционный материал, поэтому до 80% шерстяного фроте составляет воздух! У свитера или белья из воздушного фроте плотный контакт с телом ограничен. Естественное тепло тела улетучивается, прежде всего, через ткань, которая контактирует с кожей, образуя так называемый мост холода.

Нижнее бельё, промежуточная одежда, шапки и носки Woolpower изготовлены из мериносовой шерстяной ткани с гладкой внешней поверхностью и мягкой изнанкой, которая соприкасается с телом. Пушистые петли ткани скомбинированы с ворсистой шерстяной пряжей, образуя трикотаж, который удерживает очень много теплого воздуха, вырабатываемого человеческим телом.

Впитывает влагу

Когда тело потеет, растет давление в ткани, молекулы влаги пытаются выйти туда, где воздух холоднее, а давление меньше. Если ткань разрежена и шерстяные волокна имеют правильные свойства, они помогают отводить влагу от тела. Villafrotee Ullfrotte Original поможет вам согреться, даже если намокнет. И наоборот: когда на улице тепло, мериносовая шерстяная ткань Woolpower убережёт организм от перегрева.

Не колется, не раздражает кожу

Ответ на вопрос, почему свитера Woolpower не колются, в отличие от многих других, в том, откуда родом овцы и чем они питаются. Свойства шерсти овец-мериносов зависят от условий их выращивания и корма. У тех животных, которые круглый год могут есть свежую зеленую траву на природе, длинная и тонкая волнистая шерсть. Она легко приминается при контакте с кожей и не колется. Однако, у других овец, которые часть года проводят в закрытых помещениях и питаются сушеными или искусственными кормами, шерсть грубее, короче и реже. Шерстяная ткань, изготовленная из такого материала, колется и раздражает кожу. При контакте с кожей шерстяные волокна не приминаются и вызывают покалывание.

Woolpower получает сырье с ферм, разводящих овец-мериносов в Патагонии и Уругвае, где в прекрасных условиях выращивают счастливых овец с блестящей шерстью. Они много двигаются, круглый год на свежем воздухе и питаются свежим кормом.

Естественные катышки

Если вы носите свой Woolpower какое-то время, то заметите шерстяные катышки. Не пугайтесь, в этом нет ничего необычного – ведь ваш свитер сделан из натуральной ткани. Катышки ни в коем случае не снижают функциональности и качества ткани. Woolpower решил сохранить оригинальную структуру исходного материала пряжи. Этими катышками можно гордиться!

Эффект самоочистки

Кератин, содержащийся в шерсти, разрушает бактерии, вызывающие неприятный запах. Ядро шерстяного волокна содержит два типа клеток, которые поглощают различное количество влаги. Один тип клетки набухает больше, чем другой, вызывая тем самым трение с другим типом клетки при движении. Это создает механический эффект самоочистки. Если вы вспотели в своем свитере Woolpower, оставьте его на хорошем сквозняке в сыром месте.

Машинная стирка при 60 градусах

Поверхность шерстяных волокон водоотталкивающая и предотвращает попадание бактерий. Шерстяной одежде Woolpower не нужна частая стирка, просто хорошо проветривайте её при сырой погоде. Однако, если вы чувствуете, что пора постирать, обязательно используйте моющее средство с ланолином, который естественно питает шерсть, и стирайте при 60°. Не волнуйся, эта одежда не садится.

В магазинах ТAMREX или в интернет-магазине www.tamrex.ee вас ждёт прекрасный выбор одежды Woolpower для детей и взрослых:

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