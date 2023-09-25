Морской ветер сулит островитянам работу, хлеб, энергию и деньги

Saare Wind Energy планирует построить в море к западу от Сааремаа морской ветропарк размером до 100 ветрогенераторов и общей мощностью до 1400 МВт. Объем инвестиций должен превысить более 3 млрд евро.

Морская ветряная электростанция Нистед недалеко от Гедсера в Дании. Фото: Liis Treimann

После объединения с голландской морской строительной компанией Van Oord три года назад фирма островитян, поначалу состоявшая из двух человек, набрала приличные обороты. Если все пойдет по плану, в 2028 году начнется подача в сеть электроэнергии от первой в Эстонии морской ветряной электростанции.

Голландцы заинтересовались и приняли участие

«Ходатайство о выдаче разрешения на строительство было подано еще в 2015 году, но после объединения с голландцами дело пошло легче», – говорит член правления Saare Wind Energy и Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon MTÜ Куйдо Картау.

Насколько значимой будет в действительности роль голландцев в компании с точки зрения ее деятельности, покажет время, но, без сомнения, у крупной компании со 155-летней историей есть опыт, навыки и образцы. «Van Oord — это строительная компания, которая строит морские ветроэлектростанции по заказу разных девелоперов и обладает множеством ноу-хау и специфических технологий. У нее есть так называемые самоподъемные суда на опорах, кабелеукладчики и оборудование размером с небольшой дом, перемещающееся по морскому дну, позволяющее прокладывать кабели на многометровой глубине внутри донных отложений», — представляет голландскую компанию Картау.

Куйдо Картау. Фото: Liis Treimann

Существенного негативного экологического воздействия на природные ценности не выявлено

В мае 2020 года была предпринята оценка экологического воздействия, и, несмотря на сложности коронавирусного времени, в том же году начались первые исследования и подготовка. Большая часть экологических исследований моря была проведена несколько лет назад, на сегодня отчет готов, и 12 октября состоится общественное обсуждение. При сведении отчета не было выявлено существенного негативного экологического воздействия на какие-либо природные ценности. «Это не повредит птицам, рыбам, тюленям, летучим мышам, бентосу, кому-либо или чему-либо другому. Разработан и ряд смягчающих мер и решений, минимизирующих негативное воздействие от строительства и эксплуатации морской ветроэлектростанции», – говорит Куйдо Картау.

Ожидается, что оценка экологического воздействия и процедура получения разрешения на застройку будут завершены в 2024 году, после чего в течение двух лет будут проведены дополнительные исследования для проектирования, проектная и другая подготовка, завершением которых станет решение о финансировании. Затем приступят к заказу фундаментов и ветряных турбин. «Строительство будет вестись ориентировочно в 2027–2029 годах. В случае реализации лучшего сценария электроэнергию можно будет начать подавать в сеть уже в 2028 году», — представляет он проект.

Строительство подстанции может затормозить реализацию проекта

Узким местом, более серьезным, чем установка ветряных турбин, становится подача электроэнергии в сеть, потому что строительство начинающейся от Лихула необходимой линии электропередачи на 330 кВ и подстанции в западной части Сааремаа идет недостаточно быстро. «Очевидно, что решения о финансировании морских ветряных электростанций не будут приниматься до тех пор, пока не будет уверенности в своевременном завершении строительства электросети. Однако мы надеемся на лучшее, в том числе на ускорение процессов планирования и сооружения системы передачи электроэнергии, обеспечивающей саму возможность строить морские ветропарки», — говорит Картау.

Люди не возражают, скорее проявляют любопытство

А как относятся островитяне к будущей морской ветряной электростанции, которых еще нет нигде в Эстонии? По словам Куйдо Картау, проект практически не встретил сопротивления. У людей возникают вопросы, что совершенно понятно, и на них даются ответы. И если изначально преобладала выжидательная позиция, то сегодня многие рассматривают морскую ветроэнергетику как возможность для развития всего Сааремаа на десятилетия вперед. «Деятельность человека в море менялась и развивалась с течением времени, и морская ветроэнергетика – новая область, несомненно, очень хорошо сочетающаяся с ДНК островитянина», — говорит специалист с географическим образованием. До того, как окунуться в строительство морских ветроэлектростанций, он долгое время работал по специальности, консультируя при строительстве ветряных турбин и парков. «Я много лет занимаюсь оценкой экологического воздействия и планированием. Очень многие действующие у нас ветрогенераторы запущены не без помощи моих консультаций», – говорит Картау.

100+ новых рабочих мест с очень хорошей зарплатой

Какую пользу может принести морская ветряная электростанция Сааремаа и островитянам? Безусловно, помимо электроэнергии, она обеспечит новые рабочие места. «На Сааремаа будет создан порт техобслуживания и сервиса. Поскольку все оборудование требует регулярного обслуживания и в случае морской ветряной электростанции Saare Wind Energy расчетный штат составляет порядка 100 человек, это означает 100 рабочих мест с очень хорошей заработной платой», – говорит Куйдо Картау. Помимо прямой занятости, можно ожидать 200–300 косвенно связанных рабочих мест, например, в автомастерских, в секторе HORECA, в сфере обслуживания и т.д.

Для того чтобы квалифицированных специалистов можно было найти прямо на острове, уже ведется сотрудничество с Курессаареским профессиональным училищем по подготовке техников обслуживания ветряных турбин. «Можно устроиться на работу и на наземную ветроэлектростанцию, но для островитянина больше подходит морская. Колледж TalTech в Курессааре ориентирован на морские технологии и «экономику голубых океанов», куда идеально вписываются прикладные и академические темы морской ветроэнергетики. Здесь тоже уже ведется сотрудничество».

Годовой бюджет Сааремаа пополнится столь необходимыми миллионами

Помимо рабочих мест, конечно, остров ожидает улучшение электроснабжения. «Сегодня электроснабжение Сааремаа не слишком стабильно, и новая мощная система электропередачи на 330 кВ откроет новые возможности – придаст новый импульс и действующему бизнесу, и появлению чего-то нового», – сказал Картау и добавил, что такая система передачи и масштабное региональное производство электроэнергии станут прочной основе, поддерживающей в конечном итоге и самого отдаленного мелкого потребителя.

Хотя строительство морских ветропарков обходится недешево, в долгосрочной перспективе оно более рентабельно. Куйдо Картау Председатель правления Saare Wind Energy и Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon MTÜ

Конечно, морская ветряная электростанция будет платить все установленные законом налоги, одним из которых является так называемая плата за ветряную турбину. В случае Saare Wind Energy бюджет самоуправления Сааремаа пополнится несколькими миллионам евро в год столь необходимых средств. Морской ветропарк – одна из самых инновационных и эффективных электростанций в мире. «Мы стремимся построить свою морскую ветроэлектростанцию так, чтобы на Сааремаа и в Эстонии создавалось и оставалось как можно больше добавленной стоимости. В конце концов, хорошо ведь, если умный юный островитянин получит выбор перспективных занятий на месте в качестве альтернативы переезду в Таллинн. Оффшорная ветроэнергетика, безусловно, дает такие возможности», — рассуждает Картау.

Стоимость энергии морских ветроэлектростанций многие считают более высокой, чем в ряде других способов ее производства. Это полуправда, потому что ветер дует в море большую часть времени, в том числе тогда, когда на суше штиль. То есть если посмотреть, как цены продукции морской ветряной электроэнергии коррелируют с нашей фактической потребностью в электричестве, картина становится более объективной, и цена электроэнергии из морского ветра оказывается весьма разумной. «Конечно, энергетическая система в совокупности должна быть целесообразной, но морские ветропарки являются и останутся очень важными компонентами электроэнергетических систем Европы», — говорит Куйдо Картау. Фото: Куйдо Картау

Грандиозный разрыв в ценах – в 63 раза – на аукционах территорий развития ветроэлектростанций! Куйдо Картау Председатель правления Saare Wind Energy и Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon MTÜ

Государство должно повысить уверенность инвесторов

Морская ветроэнергетика – отрасль капиталоемкая, и для реализации ее проектов необходимо так или иначе создать гарантии для инвестирования. «На зрелых рынках, например в Германии, Нидерландах или Дании, ситуация намного яснее и благоприятнее для девелоперов и других участников рынка, чем в Эстонии. Поэтому мы не должны наивно сравнивать себя с другими в надежде, что, возможно, сможем скопировать их решения. Не сможем. Хорошим примером служат только что прошедшие аукционы территорий застройки в Германии, где за четыре участка общей мощностью 7000 МВт было заплачено 12,6 млрд евро, и в Литве, где за один участок мощностью 700 МВт было заплачено 20 млн евро. «Разница в цене при сопоставимом праве на застройку составляет 63 раза! В Германии рынок видит у отрасли значительно больший потенциал, чем в Литве, поэтому в Эстонии государству необходимо создать решение, повышающее инвестиционную уверенность», – говорит Куйдо Картау.

Для блага населения Эстонии нужно превратить морской ветер в полезную энергию

Бельгия и Германия отдают под ветряные электростанции 15 процентов своих морских территорий, Польша – 12 процентов, Эстония – менее пяти.

Генеральный план морских территорий Эстонии допускает установку морских ветропарков на площади 1850 квадратных километров, что может обеспечить мощность в 9 ГВт. Финляндия выделяет под морские ветропарки 3500 квадратных километров, или 4,3% своей морской территории, что даст 15,7 ГВт. «Для блага населения Эстонии нужно превратить морской ветер в полезную энергию», – убежден Картау.

Голландская компания по морскому строительству Van Oord, также участвовала в строительстве архипелага площадью 600 га в Персидском заливе. Фото: Andriy Popov

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Что представляет собой компания Van Oord с ее 155-летней историей и штаб-квартирой в Роттердаме? Van Oord — голландская международная судостроительная компания, основанная в 1868 году. Помимо прочего, компания участвовала в создании Пальмовых островов Дубая, когда в Персидском заливе был создан архипелаг в форме пальмы площадью 600 гектаров.

В сентябре в Роттердаме состоялся торжественный спуск на воду совершенно нового и экологически чистого судна Calypso, предназначенного для прокладки кабелей для морских ветряных электростанций. Фото: Van Oord

Основатель: Говерт ван Оорд; председатель правления Питер ван Оорд (6 ноября 2008)

Оборот концерна Van Oord за 2022 год составил 2 млрд евро (в 2021 году – 1,5 млрд евро). В 2022 году были запущены новые проекты, также объемом в 2 млрд евро. Прибыль компании в прошлом году составила 60 млн евро, хотя годом ранее она была в убытке на сумму 62 млн евро.

По состоянию на конец 2022 года штат концерна насчитывал 5243 человека. В прошлом году было успешно завершено в общей сложности 200 клиентских проектов.

Выступление Питера ван Оорда, председателя правления в течение 15 лет, в годовом отчете компании за 2022 год:

2022 год стал одним из самых бурных в 154-летней истории нашей компании. Пандемия коронавируса привела к множеству ограничений, в том числе на поездки, к карантинам и, конечно, беспокойству о здоровье людей. К счастью, в 2022 году ограничения были сняты.

Но уже 24 февраля 2022 года мир был потрясен российским военным вторжением в Украину. Это длящийся до сих пор ужасный гуманитарный кризис, война в Европе, в которой по состоянию на конец 2022 года погибло более 100 000 человек. Это крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Мы прекратили всю свою деятельность в России. При необходимости мы помогаем членам нашей украинской команды, в том числе с местом проживания за пределами Украины.