Лучшая в Европе в своей сфере. Эстонская компания поддерживает чистоту в Финском заливе

Green Marine - известная в кругах судоходства эстонская компания. Созданная компанией система обслуживания судов вызывает чувство зависти у портов соседних стран.

Вы помните времена, когда в новостях часто появлялось тревожное сообщение о том, что в Таллиннском заливе обнаружены крупные разливы нефти? 10 лет назад загрязнение морской среды было главной головной болью. Эти времена ушли в прошлое. Компания Green Marine играет важную роль в позитивных изменениях.

Отходы станут важным ресурсом, только если компании будут использовать технологии с современными возможностями переработки отходов. Фото: GREEN MARINE

Ежегодно Таллинн посещают тысячи судов, на каждом из них, помимо пассажиров и товаров, есть невидимый багаж - отходы. Как обычные отходы, остающиеся от пассажиров, так и опасные вещества, связанные с кораблем – трюмная вода, образующаяся при обслуживании главного двигателя и механизмов.

Основание компании Green Marine связано с вступле­нием Эстонии в ЕС. Мы должны были соответствовать бесчисленным критериям и применять директивы ЕС, в том числе те, которые регулируют поддержание чистоты моря и морской среды. Эстония обязана предоставлять необходимые экологические услуги для судов, прибывающих в порты. Учитывая особенности судоходства и обслуживания портов, совет госкомпании AS Tallinna Sadam решил создать отдельную компанию в сотрудничестве с морским частным сектором. Это был 2003 год.

«Представители портов Швеции и Финляндии, которые посетили нас, высоко оценили созданную нами сервисную систему. Участие порта в компании позволяет контролировать экологические сборы, выплачиваемые судовладельцами порту», – отметил член правления Green Marine Карл-Юри Пихт.

За 15 лет построенная с нуля компания добилась авторитета в Европе. Организаторы экологической работы порта, окончившие высшие портовые курсы в порту Антверпена, говорят, что то, что там преподается, для нас уже вчерашний день. Green Marine уже давно внедрила единую систему электронного управления.

Во всех транспортных средствах используются планшеты, на которые диспетчер оперативно отправляет распоряжения, и куда водители вводят выполненную работу, вид и количество принятых отходов. Компанией используются и другие «умные» решения по обслуживанию клиентов. Судоходные компании хвалят качество экологического обслуживания судов в портах Tallinna Sadam. Как удалось этого добиться?

Требование клиента – закон

Green Marine стремится обслуживать суда исходя из потребностей каждого клиента. Суда прибывают в порты ночью, рано утром, по субботам, воскресеньям, в праздничные дни, хорошее качество обслуживания поддерживается в режиме 24/7. В то время как в ближайших портах Балтийского моря цены на оказываемые судам экологические услуги в ночное время, выходные и праздничные дни зависят от сложной системы коэффициентов, и настолько высокие, что некоторые суда могут предпочесть сбросить отходы в море, в Таллинне они даже в праздники получат отличное обслуживание по стандартной установленной цене.

«Мы подходим индивидуально к обслуживанию каждой судоходной компании и каждого судна. На многих судах установлены наши пресс-контейнеры. Несколько лайнеров оснащено дополнительным оборудованием, которое делает оказание услуг более удобным. Долгосрочное сотрудничество с представителями судоходных компаний, специалистами по охране окружающей среды и судовыми агентами создало позитивную атмосферу, когда сами экипажи ответственно подходят к сортировке и передаче отходов. Все это создало условия для их лучшей переработки.

Мы ценим время клиентов и свое время. Образно говоря, прибывающее в порт судно может получить весь пакет услуг по одному телефонному звонку. Отправляя к входящему в порт судну автоцистерну, пресс-контейнеры, контейнеры для мусора, подъемники, шланги и насосные системы и другое оборудование, мы стараемся делать так, чтобы нас было как можно меньше заметно», – рассказал другой член правления Green Marine Айвар Сюлла. У приезжающих в Таллинн на круизных судах туристов не должно создаваться впечатления, что по порту разъезжают только мусоровозы. Это работу следует выполнять деликатно, никому не мешая. Например, если на торговом судне установлен красный предупреждающий флаг, информирующий о том, что выполняются погрузочные операции, машины Green Marine ждут своей очереди.

Предоставляемое в Эстонии экологическое обслуживание судов ценится высоко. Здесь гарантирован стабильно высокий клиентоориентированный уровень услуги по переработке отходов. На прошедшей в октябре 2018 года конференции Европейской организации морских портов Green Port представители нескольких портов заинтересовались тем, каким образом Tallinna Sadam предоставляет свои услуги по приему отходов, что круизные суда их буквально превозносят.

Непрерывное обучение сотрудников

«Слово клиента становится законом только, если мы сможем обслуживать клиентов на достойном уровне. Компания вносит большой вклад в создание хороших условий труда, обучение, мотивацию сотрудников, привлекая их в процессы принятия решений. Мы отказались от системы управления, сменив «руководство решило» на принятие решений в ходе проводимых между коллегами обсуждений», – отметил Пихт.

Повторное использование отходов - отправная точка для круговой экономики. Отходы станут важным ресурсом, только если компании будут использовать технологии с современными возможностями их переработки. Один из приоритетов деятельности Green Marine - максимальное вторичное использование отходов. Но новые технологии дороги, эстонцы часто вынуждены признать, что их кошелек позволяет приобрести только подержанную технику. Все же Green Marine подтвердила инициативу совета по строительству центра переработки масляных отходов.

Сегодня построен один из самых современных центров по переработке масляных отходов, также построен центр переработки отработанного масла, который позволяет Green Marine быть партнером для всех мастерских по ремонту и обслуживанию автомобилей. Есть и другие инновационные разработки. Разрабатывается совершенно новая сфера деятельности – строительство центра по обработке строительного мусора для экологичного обслуживания строительных компаний. Из Европы скоро будет поставлено новейшее оборудование для переработки и сортировки такого мусора. Новая мощная машина с вакуумной системой позволит компании расширить спектр предлагаемых услуг. Все инвестиции направлены на расширение возможностей подготовки отходов к утилизации, развитие круговой экономики и поощрение ответственного предпринимательства.

«Если в центр обработки масляных отходов с судов поступает трюмная вода, масляный шлам и другие эмульсии сепарирования топлива, то результатом переработки будет вода, окончательную очистку которой осуществляет Tallinna Vesi. Переработанный шлам идет в печи Kunda Nordic Tsement для производства цементного клинкера, а полученный топливный компонент можно повторно использовать со сланцевым маслом», - объясняет Пихт. Этот инновационный комплекс обработки опасных отходов как лучшее технологическое решение из возможных высоко оценен представителями других портов и предприятий.

Паромы и круизные лайнеры, похожие на плавающие городские районы, производят массу бытовых отходов. После повторной сортировки эти отходы отправляются к партнерам для подготовки их утилизации или окончательной переработки. Например, из битого стекла мы получаем новую стеклянную тару, их картонной упаковки – новую целлюлозу, из пластика – новые пластиковые изделия, биологические отходы и испорченные пищевые продукты становятся сырьем при производстве биологического газа.

Руководство Green Marine считает, что при выдаче разрешения на размещение отходов необходимо оценивать реальные технологические возможности компании по обработке мусора. «Для наших клиентов важно знать, что ни отходы с судов, ни отходы наших других клиентов никогда не будут отправлены сразу на свалку», - отметил Сюлла.

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СТОИТ ЗНАТЬ Собственники: AS Tallinna Sadam (51%), NT Shipping & Trading OÜ (24,5%) и Konakt Investeeringute OÜ (24,5%). Сотрудники: 35. Текучесть кадров низкая. Ответственно подходит к найму персонала. Кого еще обслуживает? Другие эстонские порты, судоходные компании и портовые операторы, Департамент полиции и погранохраны, силы обороны Эстонии как на море, так и на суше, Eesti Energia, железнодорожные предприятия, нефтяные терминалы, автомастерские, строительные предприятия и пр. Статистика: В год порты AS Tallinna Sadam посещает около 7000 судов и более 10 миллионов пассажиров. Ежегодно в моря попадает 180 000 тонн нефти. 83% собранных Green Marine отходов перерабатывается и направляется на утилизацию.

Крупные пятна загрязнений исчезли

То, что в нашем регионе уже давно не было больших загрязнений морской среды, не случайно, а результат целенаправленной работы многих организаций. В области предотвращения загрязнения моря компания Green Marine тесно сотрудничает с отделом менеджмента качества и экологического менеджмента AS Tallinna Sadam, Департаментом полиции и пограничной охраны, Морской инспекцией, эстонскими силами обороны и многими другими компаниями и учреждениями.

Green Marine очень важна и в других сферах. Если в Балтийском море произойдет крупный разлив нефти, то она единственная в регионе, кто может принять, хранить и перерабатывать большие объемы собираемых в море масляных отходов. Возможность хранения важна для того, чтобы успеть определить источник загрязнения. Для этого необходимо взять образцы с кораб­лей, сделать анализы, и только после этого загрязняющая море компания может быть привлечена к ответственности. Печально известный случай с судном «Alambra» в порту Мууга благополучно закончился для греческой судоходной компании только потому, что в то время Эстония не имела возможности хранить собранные в море масляные отходы, и арбитражный суд смог вместо 50 млн. крон наложить штраф только в размере 50 000 крон.

Компания Green Marine уже несколько раз получала титул успешной эстонской компании. Компания внесена в ESPO Green Guide, ей был присвоен титул самой экологичной компании года, она входит в составленный Европейской комиссией список самых экологически чистых предприятий, а кронпринцесса Швеции Виктория передала компании Green Marine диплом «Друг Балтийского моря».

Танел Саарманн