Сертификат LEED - свидетельство о перспективном и ответственном здании

Сертификат LEED, который выдается в Эстонии уже нескольких лет, стал знаком качества как для новостроек, так и для существующих зданий. Ответственное отношение застройщиков относительно разработки ресурсосберегающих проектов непосредственно влияют на их деятельность.

«Сертификат LEED, или Leadership in Energy and Environmental Design является международно-признанным сертификатом для зданий, которые были спроектированы, построены и используются в соответствии с принципами природосбережения и устойчивого развития», - говорит руководитель проекта Ermeesia OÜ Лийс Астовер, которая помогает застройщикам при подаче ходатайства на получение сертификата LEED.

По словам Астовер, сертификат LEED является доказательством того, что при проектировании и строительстве здания использовался комплексный подход устойчивого строительства, в процессе которого были учтены наиболее важные показатели, необходимые для получения сертификата LEED.

Все ради достижения общей цели

Как правило, ходатайство на выдачу сертификата LEED на новый проект подается уже на этапе проектирования. В процессе проектирования зданий учитываются рекомендации владельца, проектировщиков и строителей, т.е какие требования LEED могут быть выполнены в здании, принимая во внимание его характер и само расположение. Это помогает упростить комплексный процесс проектирования и оптимизировать процесс сертификации. Прежде всего, стремятся определить экологический след будущего здания на протяжении всего жизненного цикла.

«Следует понимать, что все стремятся к единой цели. Требования для подачи ходатайства на выдачу сертификата LEED полностью обоснованы. Вместе мы определяем на этапе проектирования условия, которым застройщик готов следовать, делаем лучший выбор исходя из специфики здания, пересматривая их позже на этапе строительства, иными словами составляем аудит ситуации. Совместная работа закончится только после завершения строительства, а сертификат LEED будет выдан зданию через 2 месяца после получения разрешения на эксплуатацию», - объяснила Астовер.

По ее словам, требования к зданию могут быть самыми разными, начиная от материалов, используемых при строительстве здания, насколько легко добраться до здания на общественном транспорте или сколько вокруг здания парковочных мест. Кроме того оценивается, как решается проблема обработки отходов или насколько эффективно используются существующие ресурсы. Также важно обеспечить здоровый внутренний климат для работников и их удовлетворенность работой. В то же время требования не являются жесткими и, в зависимости от здания, одно требование, которое трудно выполнить, может быть заменено на другое.

Ходатайство на получение сертификата LEED можно подать и на уже существующее здание. «В этом случае вам просто нужно обратиться к нам. Мы со своей стороны можем дать рекомендации и рассказать об условиях получения сертификата LEED», - добавила руководитель проекта. Тем не менее, есть небольшая разница между новыми и старыми зданиями. «Если для новостроек сертификат LEED выдается бессрочно, то сертификат, выданный на существующие здания, должен обновляться каждые 3 года. Все владельцы зданий, которые получили сертификат LEED, должны быть готовы при необходимости подтвердить соответствие сертификату», - пояснила Лийс Астовер.

Рейтинги LEED - показатели качества

По словам Astover, на сегодняшний день было разработано много различных систем оценки LEED, обеспечивающих достаточную гибкость, чтобы можно было подать ходатайство на получение сертификата LEED независимо от типа здания. Системы оценки делятся на пять основных категорий: сертификат LEED для новых конструкций (включая, например, сертификат LEED для школ, здравоохранения, торговых помещений и т.д.), сертификат LEED для существующих зданий, сертификат LEED для дизайна интерьеров и площадей, сертификат LEED для застройки микрорайона и сертификат LEED для частных домов.

По количеству баллов, присвоенных зданию, рейтинг LEED можно разделить на четыре: Certified (40-49 баллов), Silver (50-59 баллов), Gold (60-79 баллов) и Platinum (80+ баллов). При определении баллов обращают внимание на уже отмеченные пункты: насколько хорошее местоположение и строительство здания, насколько эффективно использование воды и энергии (отопление, охлаждение и потребление электроэнергии), какие материалы и ресурсы были использованы при строительстве здания и как можно сделать здание максимально комфортным для находящихся в нем людей.

LEED как основной козырь успешного застройщика

Если еще недавно на отечественном строительном рынке сертификат LEED был не очень распространенным документом, то сегодня международные компании знают, насколько он важен. С каждым годом все больше и больше местных застройщиков подают ходатайство на получение сертификата LEED.

«Наличие сертификата показывает покупателю и арендатору, что застройщик ответственно подходит к строительству и эксплуатации недвижимости. Наличие сертификата LEED делает здание более привлекательным в глазах международных инвесторов. На сегодняшний день цены недвижимости, которые имеют сертификат LEED на 5-10% выше, чем у конкурентов. На данный момент сертификаты LEED выданы десяткам новых проектов, они скоро их будет больше. С учетом сложившейся на данный момент рыночной ситуации, уже в скором будущем у нас будет немало зданий, имеющих сертификат LEED. Чтобы идти в ногу со временем, уже сегодня стоит задуматься о получении сертификата», - добавила Лийс Астовер.

Еще одно преимущество LEED - он является сертификатом, охватывающим рынки Европы, США и Азии. Это означает, что при наличии сертификата будет намного проще найти инвесторов или международных партнеров. Для застройщика, желающего расширить свою деятельность, это является весомым аргументом.

4 фото Фото: Jarek Jõepera

КОММЕНТАРИИ:

Ülemiste City: доверяем им

Мы сотрудничаем с Ermeesia OÜ уже много лет, под их чутким руководством нами построенные дома Öpik получили сертификаты LEED Gold и LEED Platinum. Сертификаты LEED есть также и у новых зданий Technopolis Ülemiste, и скоро подобные сертификаты получат старые здания, расположенные вблизи.

Для нас LEED - это сертификат ответственного подхода и бережного отношения к окружающей среде. Ülemiste City построен уже с мыслями о будущих поколениях и с учетом современной жизненной среды. Не менее важен и международный аспект. Большинство наших арендаторов действуют на международном уровне и прекрасно осведомлены о сути LEED. Они мо­гут интересоваться наличием серти­фиката еще до подписания договора аренды.

Сертификат свидетельствует о надежности застройщика и подтверждает, что здание соответствует международным стандартам.

Маргус Нылвак, член правления MAINOR ÜLEMISTE

Capital Mill: сертификат LEED значит ответственный подход

Для Capital Mill OÜ наличие сертификата LEED является свидетельством ответственного подхода. В сотрудничестве с Ermeesia OÜ было построено наше первое бизнес-здание EXPLORER, имеющее сертификат LEED.

Уже сегодня в международных тендерах указывается требование наличия сертификата. Это дает покупателю или арендатору здания уверенность, что оно было построено и разработано в соответствии с международными стандартами качества. Будь это использование материалов, обработка отходов или правила внутреннего распорядка.

Мы планируем получить сертификат LEED на все наши здания, как новые, так и уже построенные. Мы уверены, что, несмотря на то, что сегодня в Эстонии сертификаты LEED еще не очень распространены, через 5 лет их будут иметь все строящиеся здания. Еще одним преимуществом сертификата LEED на международном рынке является то, что он акцептируется не только в Европе, но и в США.

Танель Самуэль, партнерCAPITAL MILL OÜ