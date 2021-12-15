Промышленность 15.12.2021

Биржевые фонды: что нужно знать об инвестициях в EFT?

Инвестиционный мир полон инструментов, которые позволяют различными способами увеличивать накопления и управлять рисками. Однако, как гласит известная поговорка - все гениальное просто. И, похоже, что это правило работает и на рынках.

Инвестиционный мир полон инструментов, которые позволяют различными способами увеличивать накопления и управлять рисками. Однако, как гласит известная поговорка - все гениальное просто. И, похоже, что это правило работает и на рынках.