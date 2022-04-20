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    Кибербезопасность 20.04.2022

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    Мадис Мюллер: Европейскому центробанку придется остановить «печатный станок»
    Центральный банк не может влиять на цены в краткосрочной перспективе (на нефть, газ или продукты питания), а потому нельзя исключить их резкого роста в течение определенного периода времени. Важно, однако, чтобы центробанк при этом адекватно реагировал на ситуацию, когда ценовое давление становится постоянным, пишет Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член Совета управляющих Европейского центрального банка.
    Центральный банк не может влиять на цены в краткосрочной перспективе (на нефть, газ или продукты питания), а потому нельзя исключить их резкого роста в течение определенного периода времени. Важно, однако, чтобы центробанк при этом адекватно реагировал на ситуацию, когда ценовое давление становится постоянным, пишет Мадис Мюллер, глава Банка Эстонии и член Совета управляющих Европейского центрального банка.
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    Магазины стройтоваров: новый закон заставляет забыть о скидках
    28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
    28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
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    На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
    На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
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