Строительство & недвижимость 14.09.2022

Украинский винодел: продажи могли бы быть рекордными, если бы не российское вторжение

Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.

Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.