ТОП выручки стоматологических клиник: успешны все

Среди стоматологических клиник почти нет неуспешных фирм - зарплаты и другие показатели в этих компаниях выше среднего. В этом секторе работает 285 фирм, из которых 270 превысили порог оборота в 70 000 евро.

Члены правления и главные врачи Läänemere Hambakliinik Константин Логинов и Михаил Бычинский. Фото: Läänemere Hambakliinik

По данным портала Meditsiiniuudised, рентабельность сектора составляет 11,5%, что на 6,7 процентных пункта выше среднего по Эстонии.