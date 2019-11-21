ТОП химической промышленности: под знаком зелёной энергии и чистого воздуха

Энергосбережение, безотходное производство и климатически нейтральное производство – вот те цели, к которым стремится химическая промышленность Эстонии, чтобы быть конкурентоспособной на международном рынке.

Ситуация на рынке рабочей силы не благоприятствует расширению крупного производства, на котором занято много людей, и NPN Silmet сосредоточится на своей основной продукции и повышении эффективности. Фото: Эрик Прозес

На первой строчке рейтинговой таблицы предприятий химпрома расположился производитель редких и редкоземельных металлов NPN Silmet OÜ, занимавший в предыдущем ТОПе четвёртое место. На вторую строчку таблицы поднялся пребывавший годом ранее в минусе концерн Viru Keemia Grupp AS, а на третью опустилось эстонское дочернее предприятие Eurobio Lab OÜ российского производителя натуральной косметики, возглавлявшее предыдущий рейтинг.