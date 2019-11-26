Лидер ТОПа адвокатских бюро: успеху Ellex Raidla способствуют крупные сделки

Эрмо Коск (партнер), Герли Килуск (партнер), Антс Нымпер (ведущий партнер), Юри Райдла (партнер), Антон Сигал (партнер) Фото: Марко Мумм

По словам ведущего партнера Ellex Raidla Advokaadibüroo, адвоката Антса Нымпера, в 2018 году на успехе фирмы отразились крупные сделки, а также рекорды в секторе недвижимости и рискового капитала.

“Нашими крупнейшими и успешными проектами в 2018 году стали консультации Blackstone при приобретении контрольной части Luminor Grupp, Enefit Green в связи с приобретением акций Nelja Energia, консультации Olympic Entertainment Group AS при продаже акций, LHV по поводу приобретения кредитного портфеля Versobank AS, а также консультации Luminor при проведении программы облигаций и выпуске первых облигаций”, - рассказал Нымпер. Также он упомянул рост объема судебных разбирательств и влияние Закона о защите персональных данных (GDPR).