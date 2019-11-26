Лидер ТОПа аудиторских фирм: рост возможен только с довольными работниками

Исполнительный директор и старший партнер KPMG Baltics OÜ Андрис Йегерс Фото: Вейко Тыкман

Сегодняшняя ситуация на рынке труда позволяет только тем компаниям отвечать запросам клиентов, где работники довольны и лояльны, рассказал исполнительный директор и старший партнер KPMG Baltics OÜ Андрис Йегерс.

Для KPMG Baltics OÜ успешным стал как финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, так и год, закончившийся 30 сентября 2019 года. Оборот предприятий действующий под торговым знаком KPMG вырос в 2018 году на 30% и в 2019 году 23%. Сильный рост в последние годы связан с объединением представительств Эстонии и Финляндии.