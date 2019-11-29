«Восставший из пепла» Silmet: дальше может быть только лучше

Производитель редкоземельных металлов NPM Silmet, занявший 3-е место в ТОП 100 самых успешных компаний Эстонии, в прошлом году утроил свою прибыль. По словам члена правления предприятия Райвета Васну, Silmet начал широкомасштабное сотрудничество с автопроизводителями, и, кроме того, делает ставку на рост мировых цен на металлы.

Фото: Veiko Tõkman

Оксиды, производимые Silmet, можно использовать в катализаторах, применяемых для очистки выхлопных газов автомобилей от опасных веществ. «Очищают воздух, который выходит из выхлопной трубы автомобиля», - пояснил Васну. По его словам, речь идет о долгосрочных инвестициях - переговоры с производителями были успешными, но каждая новую производственную линию нужно еще сертифицировать.