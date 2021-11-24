ТОП 100 компаний Эстонии: лучшие рвутся вперед

Глава LHV Group Мадис Тоомсалу Фото: Liis Treimann

Представители компаний, занявшие верхние строчки ТОП 100 лучших предприятий Эстонии, говорят, что не только прошлый, но и нынешний год обещает быть для них успешным.

Первое место в рейтинге ТОП 100, ежегодно составляемом изданием Äripäev, занял концерн финансовых услуг LHV Group. Оборот LHV, акции которого торгуются на Таллиннской бирже, превысил в прошлом году 100 млн. евро (рейтинг составляется на основе результатов за прошлый год – прим. ред.). "Это итог работы, проделанной ранее, которая теперь реализовалась", - сказал глава LHV Group Мадис Тоомсалу.