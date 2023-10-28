    ТОП: Самые успешные ИТ-компании Эстонии

    Руководители Breakwater Technology Грант Бретт и Кристина Сисин, а также глава Nortal Eesti Атс Альбре на конференции ИКТ, состоявшейся на прошлой неделе. Представитель компании-победителя не присутствовал на конференции. Фото: Raul Mee

    Лидер ТОПа ИТ-компаний в этом году – малоизвестная общественности компания OÜ Nabuminds, которая за год сумела увеличить оборот на 75%.

    OÜ Nabuminds была создана в 2019 году и ежегодно демонстрирует рост по обороту, прибыли и количеству сотрудников. Компания специализируется на CRM, бизнес-аналитике, услугах по обработке данных, контент-маркетинге, а также графическом дизайне для клиентов, работающих в сфере электронной торговли.

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