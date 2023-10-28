ТОП

Индрек Калд

29 октября 2023 в 11:35









ТОП: Самые успешные ИТ-компании Эстонии

Руководители Breakwater Technology Грант Бретт и Кристина Сисин, а также глава Nortal Eesti Атс Альбре на конференции ИКТ, состоявшейся на прошлой неделе. Представитель компании-победителя не присутствовал на конференции. Фото: Raul Mee

Лидер ТОПа ИТ-компаний в этом году – малоизвестная общественности компания OÜ Nabuminds, которая за год сумела увеличить оборот на 75%.

OÜ Nabuminds была создана в 2019 году и ежегодно демонстрирует рост по обороту, прибыли и количеству сотрудников. Компания специализируется на CRM, бизнес-аналитике, услугах по обработке данных, контент-маркетинге, а также графическом дизайне для клиентов, работающих в сфере электронной торговли.