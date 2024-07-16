Один из владельцев Maag Grupp Роланд Лепп совершил большой скачок в ТОПе этого года. Фото: Raul Mee

ТОП 200: самые влиятельные бизнесмены Эстонии

В этом году в ТОПе самых влиятельных бизнесменов Эстонии, как и ранее, можно найти тех, кто уже десятилетиями принимает важные решения в экономической жизни страны. Однако на передовые позиции поднялись и некоторые имена из нижних строк таблицы.

На протяжении нескольких лет первое место в ТОПе занимал предприниматель, коллекционер и большой друг Хийумаа Энн Кунила. Этот год не стал исключением. Крупнейшими компаниями в его арсенале являются NG Investeeringud OÜ, Kulinaaria OÜ и Kitman Coldtech OÜ.