Я попал в ТОП 16% трейдеров!

Прошел год с того момента, как Трейдер Алекс начал торговать на рынке валют, акций и фьючерсов на сырье (Contracts for Difference CFD). За все время было проведено более 150 сделок, большая часть из которых уже закрыта. Просадка по счету не уходила больше чем на 5-6 процентов, что весьма неплохо. Ведь если взглянуть на официальную статистику моего брокера, то можно увидеть ужасающие цифры: 84% трейдеров не то чтобы не могут заработать, но даже теряют свой капитал. Казалось бы, на рынке всего два направления - “вверх” и “вниз”, но большинству не удается продержаться долго.

Баланс счета Трейдера Алекса на сегодня: 11 061 EUR.

По этой ссылке Вы можете посмотреть на график изменения баланса, а также получить доступ к истории сделок Трейдера Алекса.

Изначально трейдер должен ставить себе задачу не заработать много и сразу, а хотя бы продержаться на рынке год и ровно через год сказать себе: я все еще трейдер, я не потерял деньги, а набрался опыта. Конечно, этот опыт не гарантирует дальнейших успехов и больших денег, но избежать элементарных ошибок важно именно в самом начале пути. И заодно вы узнаете, насколько вы жадный, и может ли эта черта вас погубить.

Собственно, ровно такую задачу я и поставил: продержаться год, набраться опыта и делиться с читателями идеями, ошибками или просто мыслями. И да, я смог даже заработать 6% - неплохой бонус к обучению трейдингу.

Сейчас мой капитал составляет 10 600 евро, а начинал я, как вы догадались, с 10 тысяч евро. За все время торговли я зарабатывал в 57% сделок и терял в 43% - поверьте, это далеко не самый худший результат. Важно, чтобы вы забирали с рынка в этих 57% сделок в среднем больше прибыли, чем отдавали в 43% сделок.

Однако тут у меня небольшие проблемы: моя средняя прибыль 74 евро, а средний убыток 79 евро. Как же мне удалось остаться в плюсе? Просто несколько крупных прибылей покрыли эту разницу в средних цифрах. Это тоже хороший знак - получается, мне удавалось дожидаться точки выхода (цели) и взять немалую прибыль, когда я вставал в тренд. Как показывает статистика, я брал 3 раза прибыль в ряд, а последовательных убыточных сделок, в среднем, было по две.

Вспоминая свою торговлю, я все же не соглашусь именно с этой частью статистики и скажу, что в этом направлении мне тоже нужно работать и очень много. Помните, как я хорошо взял Apple и как удачно вошел в позицию лонг по DAX, но вышел, взяв менее десятой части прибыли? Эххх…

Впрочем, это ведь хорошие уроки. Я удивлен, почему я не так часто использовал trailing stop, почему не ставил в безубыток stop loss и не ждал мощного тренда? Ведь платформа позволяет делать все это одним кликом! Поставлю себе цель на следующий год торговли: забирать с рынка больше, когда я прав (то есть поймал быка за рога), и не тянуть с убыточными позициями, то есть ставить стоп-лоссы чаще (но не ближе). Хотя ничего нового здесь нет - это ведь один-в-один поговорка, которую я часто употреблял еще год назад: “Дай прибыли течь, режь убытки как можно раньше!”

Как бы там ни было, трейдинг - это самое увлекательное занятие в моей жизни! Где еще вы сможете тестировать свои знания, навыки, понимание экономики, рынков, вот так легко, не отходя от компьютера, еще и с возможностью заработать прибыль?

Главное - не жадничайте и не спешите, будьте как Алекс, терпеливыми и осторожными. Я целый год думал не о том, сколько я заработаю, а о том, не потеряю ли я капитал и что скажу тем, кто читает меня, если все же потеряю. Кстати, я заметил, что необходимость отображать сделки в статьях заставила меня совершать их чаще, а значит, я немного увеличил риск. Это еще одна хитрость грамотной торговли: ведите дневник, расписывайте план, а лучше делайте это в социальных сетях, чтобы у вас был так называемый “общественный контроль”. Мне это очень помогало и за это я хочу сказать спасибо вам, мои читатели!

Удачи на рынках!

Трейдер Алекс