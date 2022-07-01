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    Подавшая прошение об отставке Керсна пока что останется в должности

    Министр образования и науки Лийна Керсна подала в пятницу премьер-министру Кае Каллас прошение об отставке.Фото: Liis Treimann

    Министр образования и науки Лийна Керсна подала в пятницу премьер-министру Кае Каллас прошение об отставке, однако та пока что не планирует передавать его президенту, следует из пресс-релиза правительства.

    По словам премьер-министра, в ближайшее время она еще не передаст заявление Лийны Керсна президенту, поскольку в нынешней ситуации разумнее подождать, куда приведут коалиционные переговоры. «До тех пор, пока мы не договорились о новой коалиции, нет смысла назначать нового министра. Лийна Керсна продолжит выполнять обязанности министра образования и науки», – сказала Каллас.

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