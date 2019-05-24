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Закон об автомобильных перевозках 24.05.2019

Настоящим законом устанавливаются основы организации автомобильных перевозок, профессионального обучения организаторов перевозок и водителей автомобиля, обязанности оператора грузоперевозок и грузоотправителя, требования к безопасности грузоперевозок, требования к водителям автомобиля, осуществляющим автомобильные перевозки, ответственность за нарушение требований и организация государственного надзора.

Дата вступления редакции в силу: 11.01.2018