dv.ee • 24 мая 2019
Законодательство
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Закон об автомобильных перевозках 24.05.2019
Настоящим законом устанавливаются основы организации автомобильных перевозок, профессионального обучения организаторов перевозок и водителей автомобиля, обязанности оператора грузоперевозок и грузоотправителя, требования к безопасности грузоперевозок, требования к водителям автомобиля, осуществляющим автомобильные перевозки, ответственность за нарушение требований и организация государственного надзора.
Дата вступления редакции в силу: 11.01.2018