Nvidia и Bitcoin: есть ли совместное будущее Фото: TechCrunch

Nvidia и AMD рассказали в чем проблема с bitcoin и другими криптовалютами и почему компании не спешат закладывать в свои финансовые прогнозы курс биктоина

Производители видеокарт, используемые в добыче криптовалют скептически оценивают прибыли от продажи на рынке майнинга.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИДЕОКАРТ СОМНЕВАЮТСЯ В ПЕРСПЕКТИВАХ БИТКОИНА

В 2016 и особенно в 2017 году стоимость продукции компаний стремительно росла на фоне ажиотажного спроса на высокопроизводительные системы.

Согласно ожиданиям рынка, ралли курса биткоина подстегнуло продажи видеокарт. На деле же доля майнеров составила лишь 5% от всех продаж Nvidia или $220 млн. В AMD заявили, что данный рынок весьма несущественнен для компании, выручка которой в 2017 году ожидается на уровне $50 млн. (+23% г/г).

Менеджмент компаний заявил, что не закладывает с свои прогнозы динамику рынка криптовалют. Основная причина — волатильность. Небольшое изменение технологии того же биткоина может сделать майнинг экономически бессмысленным. В Morgan Stanley полагают, что уже в 2018 году добыча эфириума при помощи графических процессоров попросту устареет. В RBC считают, что криптовалюты уже прочно осели в жизни людей, что не может быть плохой новостью для производителей чипов.

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