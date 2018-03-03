ДВ в Латвии: как банковские потрясения видятся изнутри?

Не успел я зайти в редакцию и положить рабочий ноутбук на стол, как ко мне подошли главные редакторы Aripaev и «Деловых ведомостей» со словами: «У нас идея! Съезди в Латвию. Интересно узнать, как последние события воспринимаются местными жителями, и как ситуацию видят на месте».
Под «последними событиями» имелся в виду арест главы Банка Латвии Илмара Римшевича. 17 февраля глава латвийского центробанка был арестован по подозрению в получении взятки. Через 48 часов Римшевича отпустили на свободу под залог 100 000 евро и подписку о невыезде. Он продолжает возглавлять Банк Латвии, несмотря на просьбы чиновников о его отставке.
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