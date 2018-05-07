«Все, что поднимается – опускается»

Так может охарактеризовать нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости исполнительный директор Arco Vara Kinnisvaraburoo Элари Тамм, предвещая сильное снижение объема продаж типовых квартир.

«Большая часть покупателей типовых квартир – люди 25-35 лет, но их количество уменьшается», - пояснил он. «Поэтому в течение десяти лет объем продаж популярных квартир сократился на 35 процентов», - сказал он на конференции на тему недвижимости Bigbank «Рынок недвижимости 2018 – пора подкидывать уголь в топку или спрыгивать с поезда?»