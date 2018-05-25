Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро

25 мая 2018, 07:30

Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро Стоимость акций Таллиннского порта 1,4-1,8 евро
Фото: Scanpix

Компания AS Tallinna Sadam обнародовала в пятницу проспект первичного предложения акций, согласно которому эстонские розничные инвесторы, а также институциональные инвесторы из Эстонии и из-за рубежа, смогут в период с 25 мая по 6 июня подписаться на акции предприятия в пределах стоимости от 1,40 до 1,80 евро за акцию. Индикативное минимальное распределение акций составит 1000 акций на каждого эстонского розничного подписчика.

Наряду с обнародованием проспекта первичного предложения акций Таллиннский порт также подал заявление о котировке акций на Таллиннской бирже Nasdaq. Предполагаемый первый день торговли акциями Таллиннского порта – 13 июня.

"Мы позиционируем себя в качестве предприятия, имеющего хороший дивидендный потенциал как с точки зрения розничных инвесторов из Эстонии, так и с точки зрения институциональных инвесторов. Помимо прочего мы предоставляем хорошую возможность инвестировать в местную экономику и институтам, управляющим пенсионным имуществом жителей Эстонии", – заявил председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм.

В рамках первичного публичного предложения акций Таллиннский порт выпустит в общей сложности 75 404 968 новых акций, а нынешний единственный акционер предприятия – Эстонская Республика – намеревается дополнительно продать до 11 300 000 акций Таллиннского порта.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года, в 2019-20120 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 миллионов евро, а начиная с 2021 года – в размере не менее 70% от чистой прибыли за предыдущий год.

Розничные инвесторы из числа резидентов Эстонии смогут подать заявку о подписке на акции по верхнему ценовому пределу, то есть по 1,80 евро за акцию. Индикативное минимальное распределение акций составит 1000 акций на каждого розничного инвестора из Эстонии. Результаты подписки, конечная стоимость акции и распределение предлагаемых акций будут объявлены предположительно 7 июня.

Розничные инвесторы могут подать заявку о подписке во всех банках Эстонии, заявка на подписку предполагает наличие счета ценных бумаг.

Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения, нацеленного на резидентов Эстонии, являются Swedbank и LHV Pank.

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