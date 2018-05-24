Стоит ли подписываться на Tallinna Sadam?

Отвечают эстонские инвесторы.
"Не знаю, по какой цене продадут Tallinna Sadam, однако не думаю, что она будет привлекательной, - говорит инвестор Рене Ильвес. - Но в мире много свободных денег, и явно найдутся инвесторы, которые не будут углубляться в детали. Фондам всё равно, что и по какой цене они покупают. Поэтому думаю, что подписка заполнится".
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