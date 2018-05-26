Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Казалось бы, при чем тут рынки?

А еще одной крупной компании выписали штраф в 500 миллионов долларов.
Трамп объявил о том, что саммит с Ким Чен Ыном не состоится. Казалось бы, при чем здесь рынки? Однако один из активов на этой новости вырос. А Трамп может еще и передумать.
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